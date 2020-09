पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बोलने की सजा, महिला वकील को 4 दिनों तक किया प्रताड़ित

इस्लामबाद: पाकिस्तान (Pakistan) में सरकार और सेना के खिलाफ बोलने वालों को भारी कीमत चुकानी पड़ती है. एक महिला वकील को भी सेना (Pakistani Army) की आलोचना के चलते प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि महिला को अगवा करके करीब चार दिन प्रताड़ित किया गया और बाद में उसे बेहोशी की हालत में फेंक दिया गया.

मानवाधिकार कार्यकर्ता आरिफ अजाकिया (Arif Aajakia) ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर घटना की जानकारी दी है. साथ ही उन्होंने वकील का सेना की आलोचना वाला वीडियो भी पोस्ट किया है. वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग महिला से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन वह जवाब देने की स्थिति में नहीं है. महिला वकील के मुताबिक, वह दिपालपुर की रहने वाली है और उसे 15 अगस्त की सुबहचार लोगों ने किडनैप किया था. इसके बाद टॉर्चर कर खेत में फेंक दिया. हालांकि, इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.

This is the sad reality of the very oppressive military regime of Pakistan.

This is advocate Ishrat Nasteen. She made a speech against Army, in lawyers convention (see thread).

She got abducted & kept her for 4 days. Look what is her condition. See thread for her speech 1/2 pic.twitter.com/LuXo16AOYX

— Arif Aajakia (@arifaajakia) August 30, 2020