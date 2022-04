जापान के पूर्व पीएम ने ताइवान को लेकर कही ऐसी बात, चीन को लग गई मिर्ची

China Reacts Strongly To Shinzo Abe: ताइवान को लेकर जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की बेबाक बातों से चीन तिलमिला गया है. शिंजो आबे का ताइवान के मुद्दों पर एक लेख हाल ही में लॉस एंजिल्स टाइम्स में प्रकाशित हुआ था. जिसके बाद महावाणिज्य दूत झांग पिंग की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने लॉस एंजिल्स टाइम्स को एक पत्र भेजा है. इसमें लिखा है कि 'ताइपे शहर चीन का एक अभिन्न अंग है.'

अपने लेख में शिंजो आबे ने ताइवान और यूक्रेन की तुलना करते हुए कहा कि अमेरिका के लिए यह स्पष्ट करने का समय आ गया है कि वह ताइवान की रक्षा करेगा. यह लेख 23 अप्रैल को लॉस एंजिल्स टाइम्स में प्रकाशित हुआ था.

The situations in #Taiwan & Ukraine cannot be compared. And we reserve the option of taking all necessary measures in response to the interference of foreign forces: Consul General @CGZhangPingLA on #Abe’s irresponsible remarks calling for US to make clear it would defend Taiwan. pic.twitter.com/fFIbofy4Oz

— Global Times (@globaltimesnews) April 24, 2022