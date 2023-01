China Love story: प्रेमी को पाने के लिए करवाया ‘काला जादू’, फिर क्या हुआ जो लड़की को पड़ गए लेने के देने

China girl did black magic to get her lover back: ब्रेक अप होना या पैच-अप होना नॉर्मल लाइफ की सामान्य बाते हैं. लेकिन प्यार में पागलपन का कोई इलाज नहीं होता है. ये बात चीन की एक लड़की पर एकदम सटीक बैठी जो अपने पूर्व प्रेमी को वापस पाने के लिए एक तांत्रिक के चक्कर में ऐसा उलझी कि काला जादू कराने के चक्कर में उसे लेने के देने पड़ गए. ज्योतिषियों ने उसकी कमजोरी का फायदा उठाया और फिर उससे लाखों रुपए की रकम ऐंठ ली. टोने-टोटके से भी जब कुछ नतीजा नहीं निकला तो उसे अपनी गलती का अहसास हुआ.

फर्जी ज्योतिषी ने फंसाया

'साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट' में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक मामला चीन के शंघाई का है. जहां 'माई' नाम की एक लड़की ने ‘काला जादू’ कराने के बाद अपने बॉयफ्रेंड को वापस पाने की कोशिश में कुछ बाबाओं को 13000 युआन यानी करीब 150000 रुपये का पेमेंट कर दिया. जिसके बाद वो ढोंगी बाबा उसे चूना लगाकर फरार हो गए. कई दिनों बाद इस लड़की ने ठगी का एहसास हुआ तो उसने पुलिस में FIR करवाई और अपनी राम कहानी लोगों के साथ साझा की.

यूं आई झांसे में

लड़की ने कहा कि ज्योतिषियों ने उसे गारंटी दी थी कि उसका प्यार उसे वापस मिल जाएगा. उसने ये भी बताया कि एक सोशल साइट पर राशिफल के वीडियो के जरिए वो उनके झांसे में आई थी. पुलिस से शिकायत के बाद जांच पड़ताल में पता चला की उन ढोंगियों ने उस महिला से लाखों रुपये तंत्र मंत्र और अनुष्ठान के नाम पर उगाहे थे. ठगी करने वाले फर्जी ज्योतिषियों और तांत्रिकों ने लड़की को एक वीडियो के जरिए अपने झांसे में लेना शुरू किया था. जिसमें दो मोमबत्तियां जल रही थी. पहली मोमबत्ती का मतलब था नए रिश्ते से जुड़ने का बॉयफ्रेंड का लक खत्म हो जाएगा और दूसरी जलती मोमबत्ती का मतलब बताया कि इससे लड़की को उसका गुड लक मिलेगा.

एक हफ्ते में था चमत्कार का दावा

एक हफ्ते तक चलने वाले काले जादू का अनुष्ठान करीब एक हफ्ते चलना था. तांत्रिकों ने माई से कहा था कि वो अपनी शैतानी ताकतों से उसका रिश्ता पहले जैसा बेहतर कर देंगे. उन्होंने ये गारंटी भी ली थी कि उसके प्रेमी को किसी और महिला के चक्कर में नहीं पड़ने देंगे. उन्होंने इसके लिए लड़की से और पैसे वसूलने के लिए ताबीजों के रेट भी बताए थे, लेकिन उसके प्रेमी का वापस लौटना तो दूर उसने माई का फोन तक नहीं उठाया और ना ही उसके मैसेज का जवाब दिया जिसके बाद उसे अपने साथ हुई इस धोखाधड़ी की वारदात का अहसास हुआ.

