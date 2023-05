Pakistan में कैसी है लड़कियों और महिलाओं की हालत? रिपोर्ट में हैरान करने वाले खुलासे

Situation of Women And Girls In Pakistan: पाकिस्तान में महिलाएं और लड़कियां चाहें वे किसी भी धर्म की क्यों न हों, उनकी की स्थिति चिंताजनक है. HRWF ने बताया कि देश ऑनर किलिंग की समस्या का सामना कर रहा है. पाकिस्तान के कॉमन फ्रीडम कमीशन के मुताबिक 2014 से 2016 तक 1,276 ऐसी हत्याएं हुईं. भले ही पाकिस्तानी संसद ने एक कानून पारित किया जो ऑनर किलिंग पर रोक लगाता है, लेकिन यह बेरोकटोक जारी है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां इनमें से ज्यादातर घटनाओं की रिपोर्ट नहीं की जाती.

बता दें 8 मई को, HRWF ने पाकिस्तान में महिलाओं और लड़कियों की गंभीर स्थिति पर चर्चा करने के लिए ब्रसेल्स के प्रेस क्लब में ‘ईयू-पाकिस्तान: मानवाधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता और जीएसपी+’ शीर्षक से एक सम्मेलन आयोजित किया. इसमें बेल्जियम, पाकिस्तान, इटली और अमेरिका में एनजीओ के प्रतिनिधियों ने भाग लिया. महिलाएं दूसरे दर्जे के नागरिक

पाकिस्तानी महिलाओं को सांस्कृतिक रूप से दूसरे दर्जे के नागरिकों के रूप में माना जाता है, खासकर जब महिला शिक्षा प्रतिशत की बात आती है. महिलाओं की साक्षरता दर 69 प्रतिशत है जो कि पुरुषों की साक्षरता दर की तुलना में बहुत कम है. लैंगिक असमानता एक वैश्विक समस्या है लेकिन पाकिस्तान में यह कई मुद्दों की जड़ में है. यह खेदजनक है कि व्यापक निरक्षरता और लिंग आधारित पूर्वाग्रह के कारण पाकिस्तानी समाज बड़े पैमाने पर लिंग असंतुलन और हिंसा के दुष्चक्र की अनदेखी कर रहा है. पाकिस्तान में महिलाएं मजबूर रिश्तों के सबसे बुरे हिस्से को झेलती रहती हैं, खासकर जब उनका अपहरण किया गया हो, हालांकि कुछ ने इस तरह के अन्याय से बचने और उजागर करने का विकल्प चुना है. हिंदू और ईसाई लड़कियों महिलाओं की स्थिति

पाकिस्तान में, हिंदू और ईसाई जैसे अल्पसंख्यक धर्मों की लड़कियों और महिलाओं के साथ समस्या बढ़ती जा रही है. HRWF ने बताया कि पाकिस्तान की अनुमानित 220 मिलियन आबादी में हिंदू लगभग 2 प्रतिशत हैं, जबकि ईसाई 1 प्रतिशत से भी कम हैं. हर साल सैकड़ों जबरन धर्मांतरण की घटनाओं की खबरें आती हैं. ज्यादातर पीड़ित गरीब परिवारों और वंचित परिवारों से हैं. HRWFने बताया, ‘सिंध के दक्षिणी प्रांत में, जो लगभग 90 प्रतिशत हिंदू अल्पसंख्यक समूह का घर है, किडनैप हिंदू लड़कियों के इस्लाम में जबरन धर्मांतरण और बाद में मुस्लिम पुरुषों से उनकी जबरन शादी – आमतौर पर किडनैपर्स के लिए – काफी आम हैं, दुर्भाग्य से, पाकिस्तान में किसी भी प्रशासन द्वारा जबरन धर्मांतरण को अवैध नहीं बनाया गया है. अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों में हाल ही में कहा गया है कि सिंध प्रांत में हिंदू परिवारों के कम से कम 50 सदस्यों को जबरन धर्म परिवर्तन के लिए जाना जाता है. यूएन रिपोर्ट का धार्मिक अल्पसंख्यकों ने किया स्वागत

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद को अपहरण, जबरन धर्म परिवर्तन और धार्मिक अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से ईसाइयों और हिंदुओं से संबंधित युवा लड़कियों के जबरन विवाह के बारे में प्रस्तुत की गई एक रिपोर्ट का ईसाई समुदायों, हिंदुओं और पाकिस्तान नागरिक समाज संगठनों द्वारा स्वागत किया गया है. HRWF ने रिपोर्ट किया, महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक, धर्म और विश्वास की स्वतंत्रता पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक सहित स्वतंत्र विशेषज्ञों और विशेष प्रतिवेदकों के एक समूह ने एक अपील में ‘इन मामलों को संबोधित करने और पीड़ितों के लिए न्याय के लिए तत्काल उपाय’ करने का आह्वान किया था.‘ यह अपील 16 जनवरी को जिनेवा में की गई. दुर्भाग्य से, शक्तिशाली इस्लामवादी धार्मिक लॉबी के डर से, न तो न्यायपालिका और न ही कोई अन्य राज्य संस्था इन घटनाओं से निपट रही है. उदाहरण के लिए, 2016 में सिंध प्रांतीय विधानसभा द्वारा पारित 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति के धर्मांतरण पर रोक लगाने वाले बिल के बावजूद, स्थानीय सरकार ने अभी तक इस पर हस्ताक्षर नहीं किया है. (इनपुट - ANI)