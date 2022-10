Reversible Lane Technology: ट्रैफिक जाम से निजात के लिए चीन ने निकाली धांसू तकनीक, वायरल हो रहा वीडियो

Reversible Lanes Technology decongest traffic: ट्रैफिक जाम (Traffic Jam) किसी भी देश की सबसे बड़ी समस्या बन चुका है. चीन और भारत जैसे दुनिया के दो सबसे बड़ी आबादी वाले देश इस समस्या का सामना सबसे ज्यादा करते हैं. इस बीच इन्हीं देशों में ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात पाने के लिए किए जा रहे उपाय पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन गए हैं. ऐसे में ये कहावत इस मामले में भी एकदम सही बैठती है कि अगर कहीं समस्या है तो उसका समाधान भी है .

चीन का वीडियो दुनियाभर में वायरल

सड़क के लंबे जाम से निपटने के लिए चीन ने एक अनोखी तकनीक (Reversible Lane Technology) निकाली है.जिसका वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है. कहा जा रहा है कि इस तकनीक से सड़कों पर लगा जाम खत्म हो गया है. वहीं ट्रैफिक भी काफी स्मूथ चलता है. इसके पीछे क्या तकनीक काम कर रही है? आप खुद देख लीजिए.

#ChinaInfrastructure: How does Beijing relieve traffic jams? By changing the direction of traffic. Here's how they do it. The traffic authority selects a lane to go one direction in the morning and the opposite direction in the evening to release peak pressure. pic.twitter.com/OaaxycwDJQ

— Hua Chunying (@SpokespersonCHN) August 31, 2022