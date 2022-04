Pakistan News: पाकिस्तान की नई सरकार में हिना रब्‍बानी खार (Hina Rabbani Khar) को विदेश राज्य मंत्री बनाया गया है. हालांकि, इससे पहले वो बतौर विदेश मंत्री भी काम कर चुकी हैं. लिहाजा, राज्य मंत्री बनाए जाने को उनके डिमोशन के रूप में भी देखा जा रहा है. इस बीच, पूर्व पाकिस्तानी मंत्री चौधरी फवाद हुसैन (Chaudhry Fawad Hussain) ने हिना पर तंज कसा है, जिसके लिए उनकी आलोचना हो रही है.

हमारी सहयोगी वेबसाइट WION में छपी खबर के अनुसार, इमरान खान (Imran Khan) की सरकार में मंत्री रहे चौधरी फवाद हुसैन ने हिना रब्बानी खार पर सेक्सिस्ट हमला बोलते हुए उनका एक पुराना वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो के साथ उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किए हैं, वो लोगों को पसंद नहीं आए हैं.

ये भी पढ़ें -Dubai: 1 अरबपति की मौत से हिली देश की इकोनॉमी, पढ़ें पूरी INSIDE STORY

When you appoint a low IQ women whose only claim to fame is her Berkin bags and expensive eye shades such blunders ll become a norm, hope ll get rid of this lot sooner than later #ImportedGovernmentNamzanzoor pic.twitter.com/KCCkloO9kX

— Ch Fawad Hussain (@fawadchaudhry) April 19, 2022