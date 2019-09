इमरान खान को क्यों खटक रहा है जम्मू कश्मीर का विकास: US में भारत के राजदूत एच वी श्रृंगला

वाशिंगटन: अमेरिका में भारत के राजदूत एच वी श्रृंगला (HV Shringla) ने साफ तौर से कहा है कि जम्मू कश्मीर (Jammu kashmir) का विकास पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran khan) को खटक रहा है. न्यूयॉर्क टाइम्स से बातचीत में राजदूत एच वी श्रृंगला (HV Shringla) ने कहा, 'जम्मू कश्मीर (Jammu kashmir) प्रगति और समृद्धि की राह पर अग्रसर हो चला है, यह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran khan) स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं. भारत सरकार ने कश्मीर में एक अनैतिक अस्थाई कानून के प्रावधान को निरस्त कर दिया है, क्योंकि यह विकास को बाधित कर रहा था.'

यहां आपको बता दें कि भारतीय संसद ने जम्मू कश्मीर (Jammu kashmir) में अनुच्छेद 370 को निष्क्रिय करते हुए यहां से विशेष राज्य का दर्जा हटा दिया है. इस बात से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है. अंतराष्ट्रीय मंचों पर वह जम्मू कश्मीर (Jammu kashmir) के मुद्दे को लगातार उठाने की कोशिश कर रहा है, हालांकि उसके इस कोशिश को कोई भी देश तवज्जो नहीं दे रहा है. यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र और यूरोपिय यूनियन जैसे संगठनों ने भी पाकिस्तान को साफ तौर से कह दिया है कि जम्मू कश्मीर (Jammu kashmir) भारत का आंतरिक मसला है, इसलिए इसमें उसे पड़ने की जरूरत नहीं है. इसके बावजूद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran khan) अपनी और कोशिश जारी रखे हुए हैं.

सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि पाकिस्तान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के अमेरिका (US) के ह्यूस्टन (Houston) में होने वाले कार्यक्रम 'Howdy Modi' में व्यवधान डालने और उसका विरोध करने की पूरी तैयारी कर रहा है.

HV Shringla,Indian Ambassador to US in New York Times:What Pak PM Imran Khan finds difficult to accept is that Kashmir region is back on the road to progress&prosperity because Indian govt has repealed an anachronistic&temporary provision of law that hindered development there pic.twitter.com/6Pb0bnFyV3

