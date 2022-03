इस्लामाबाद: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं. विपक्ष उन्हें सत्ता से हटाने की हर संभव कोशिश में लगा है और उनके अपने भी उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं. इमरान को इस हालात में देख उनकी पूर्व पत्नी रेहम खान (Reham Khan) ने भी तंज कसा है.

रेहम खान ने कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू और इमरान खान की फोटो शेयर की है. इस मीम में दोनों नेता आपस में बातचीत करते दिखाई दे रहे हैं. फोटो के ऊपर लिखा है, 'मैंने सब इंतजाम कर लिया है. IPL में कॉमेंट्री करेंगे दोनों भाई मिलकर'. इस पर इमरान की पूर्व पत्नी ने कमेंट करते हुए लिखा है, 'मैं कपिल शर्मा शो को एक बेहतर मैच मानती हूं'.

I think Kapil Sharma Show is a better match!! pic.twitter.com/XzKyuvBnqa

— Reham Khan (@RehamKhan1) March 30, 2022