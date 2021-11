अपने ही प्रधानमंत्री की बखिया उधेड़ रहे पाकिस्तानी, इमरान खान के इस ट्वीट से हैं नाराज

इस्लामाबाद: पाकिस्तान (Pakistan) के प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) की सोशल मीडिया पर क्लास लग रही है और क्लास लगाने वाले उनके मुल्क के ही लोग हैं. दरअसल, इमरान खान ने महंगाई को लेकर कुछ ऐसा कह दिया है कि आवाम का गुस्सा भड़क उठा है. लोग उन्हें जमकर कोस रहे हैं. कुछ ने तो यहां तक कह दिया है कि इमरान की पार्टी को वोट देना उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी. बता दें कि पाकिस्तान में पेट्रोल से लेकर खाने-पीने की वस्तुओं के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं.

इमरान खान (Imran Khan) लगातार बढ़ती महंगाई (Inflation) पर अपना बचाव कर रहे हैं. कोरोना का बहाना बनाकर वो यह साबित करने में लगे हैं कि अकेले पाक ही नहीं पूरी दुनिया महंगाई से त्रस्त है. उन्होंने अपने ताजा ट्वीट में लिखा है, ‘कोरोना की तमाम पाबंदियों के कारण जहां वैश्विक वस्तुओं की कीमतों में असाधारण वृद्धि ने दुनिया के अधिकांश देशों को प्रभावित किया है, वहीं पाकिस्तान ने इस चुनौती का अपेक्षाकृत अच्छी तरह से मुकाबला किया है’. उनके इसी झूठ को लेकर लोगों का गुस्सा भड़का हुआ है.

we can't tolerate you further. your government have not ability to run a country. the most stupid thing i can ever made in my life was to give vote to your party. please leave https://t.co/uWzNVHgPz0

— Mehreen Liaqat (@liaqat_mehreen) November 7, 2021