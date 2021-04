Pakistan में Saad Rizvi की गिरफ्तारी से बिगड़े हालात, Viral Video में सैनिक ने Imran Khan को दी चेतावनी

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. कट्टरपंथी संगठन तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (Tehreek-e-Labbaik Pakistan-TLP) के समर्थन में जगह-जगह प्रदर्शन हो रहे हैं. खान को उम्मीद थी कि संगठन प्रमुख साद रिजवी (Saad Rizvi) की गिरफ्तारी के बाद हालात सुधर जाएंगे, लेकिन उनका यह दांव उल्टा पड़ गया है. बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं. रिजवी ने सरकार को धमकी देते हुए कहा था कि यदि फ्रांस के राजदूत को देश से नहीं निकाला गया तो इसके विरोध में प्रदर्शन किए जाएंगे.

पैगंबर मोहम्मद के विवादित चित्र के मुद्दे पर पाकिस्तानी कट्टरपंथी एकजुट हो गए हैं. उनकी मांग है कि फ्रांस के राजदूत (French Diplomat) को तुरंत वापस भेजा जाए. दरअसल, पिछले साल हुए प्रदर्शनों को शांत करने के लिए इमरान खान ने राजदूत को वापस भेजे जाने पर सहमति जताई थी, लेकिन उन्होंने इस पर अमल नहीं किया. इसी को लेकर कट्टरपंथियों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. तहरीक-ए-लब्बैक के प्रमुख की गिरफ्तारी से स्थिति और बिगड़ गई है. कहा तो यहां तक जा रहा है कि पुलिस और सेना (Pakistani Police and Army) भी इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ है.

सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो सामने आए हैं, जिनमें कहीं पुलिस तो कहीं पाकिस्तान की सेना का इस विरोध-प्रदर्शन का समर्थन करने का दावा किया जा रहा है. ऐसे ही एक वीडियो में पाकिस्तान सेना का जवान प्रधानमंत्री इमरान खान को चेतावनी देता दिख रहा है. वह चीफ ऑफ स्टाफ से अपील करता है कि सरकार को रोका जाए वरना पाकिस्तानी सेना के अंदर चिंगारी भड़केगी और फिर तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा. वीडियो में सैनिक ने फ्रांसीसी राजदूत को देश से बाहर निकालने और रिजवी आजादी की मांग की है. हालांकि, इस वीडियो की अब तक पुष्टि नहीं की गई है.

An uprising in the Pakistan Army is being announced in several videos which are viral atm. The COAS is being urged that the PM of Pakistan must be stopped at all costs. Feelings are running high & the volatility is increasing by the minute. https://t.co/o5oXFGbW1F

— Reham Khan (@RehamKhan1) April 18, 2021