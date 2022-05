Imran Khan Viral Video: 'Lighting Is Everything' कहकर फंसे इमरान खान, लोगों ने ऐसे लिए मजे

Imran Khan Viral Video Lighting Is Everything: पाकिस्तान (Pakistan) के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में वो कहते हुए दिख रहे हैं 'Lighting Is Everything'. इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स ने इमरान को जमकर ट्रोल किया है.

इमरान खान ने ऐसा क्या कह दिया?

वायरल वीडियो में इमरान खान एक वीडियो शूट होने से पहले कैमरा क्रू से लाइटिंग के बारे में चर्चा करते हुए दिख रहे हैं. इमरान खान उससे कह रहे हैं कि लाइट, सेट-अप और लुक्स से आप बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं.

Khan Sb, Lighting is not everything, performance is everything and you had zero. #ImranKhanActing pic.twitter.com/IwLEmsIqo4 — Dr. Asim Yousafzai (@asimusafzai) May 7, 2022

लाइटिंग की खराब व्यवस्था पर भड़के इमरान

इमरान खान वीडियो में एक स्पीच देने के लिए तैयारी करते हुए दिख रहे हैं. फिर वो शान राशिद को दिए इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि लाइटिंग की बहुत खराब व्यवस्था थी.

वायरल हुआ इमरान खान का वीडियो

गौरतलब है कि इमरान खान का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. अधिकतर यूजर्स ने वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा 'Lighting Is Everything'. एक यूजर ने इमरान खान के इस वाीडियो को ट्वीट करते हुए कैप्शन में लिखा कि भाई ने बोला 'Lighting Is Everything' तो Lighting Is Everything.

वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कि इमरान खान कह रहे हैं 'Lighting Is Everything', लेकिन मेरी पूरी जिंदगी डार्क मोड पर है.

IK: Lighting is everything.

Me whose whole life is in dark mode. — Kashaf. (@kashafrants) May 9, 2022

बता दें कि इमरान खान के वीडियो पहले भी कई बार सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं.

