Imran Khan Reaction on Attack: हमले में घायल इमरान खान की सामने आई तस्वीर, कहा- अल्लाह ने दी नई जिंदगी

Imran Khan News: पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के वजीराबाद में हुए हमले में घायल हुए पूर्व पीएम इमरान खान की तस्वीर और उनका रिएक्शन सामने आया है. इमरान खान ने कहा है कि अल्लाह ने उन्हें जिंदगी बख्शी है और वे पूरी ताकत से दोबारा हुकूमत के खिलाफ लड़ेंगे. इमरान खान ने कहा कि यह हमला उन्हें कौम की मांग को उठाने से रोकने के लिए करवाया गया है लेकिन वे इससे डरेंगे नहीं. उन्होंने कहा कि उनका हकीकी मार्च जारी रहेगा और वे पब्लिक के हुकूक के लिए लड़ते रहेंगे.

'इस हमले का बदला लिया जाएगा'

पाकिस्तान के पूर्व मंत्री और इमरान खान के निकट सहयोगी फवाद चौधरी ने कहा कि जनता के लिए हक के लिए लड़ने से रोकने के लिए इमरान खान को निशाना बनाया गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि इमरान को जान से मारने की नीयत से एके-47 से फायरिंग की गई. इस हमले का बदला लिया जाएगा.

'सब इमरान खान के लिए दुआ करें'

पाकिस्तानी सीनेटर और इमरान खान की पार्टी PTI नेता फैसल जावेद भी इस हमले में घायल हुए हैं. अस्पताल में भर्ती फैसल जावेद ने कहा कि इस हमले में इमरान खान साहब को निशाना बनाया गया है. वे इस अटैक में घायल हुए हैं. सबको उनके लिए दुआ करनी चाहिए.

I condemn the incident of firing on PTI Chairman Imran Khan in the strongest words. I have directed Interior Minister for an immediate report on the incident.

I pray for the recovery and health of PTI chairman & other injured people. 1/2

