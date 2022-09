Watch: इमरान खान भरी सभा में करा बैठे बेइज्जती, कही ऐसी बात; सुनकर नहीं रुकेगी हंसी

Imran Khan Viral Video: पाकिस्तान (Pakistan) के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) ने भरी सभा में अपनी बेइज्जती करवा ली है. इमरान खान ने एक रैली में ऐसी बात बोल दी जिसे सुनकर हर कोई हंस रहा है और कह रहा है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री (Former Prime Minister) को पाकिस्तान के बारे में ही नहीं मालूम है. दरअसल ऐसा एक रैली के दौरान हुआ जब इमरान खान ने मंच से कह दिया कि आजादी के वक्त पाकिस्तान की आबादी 40 करोड़ थी. नेटिजंस इमरान खान के इस वीडियो पर मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं.

इमरान खान ने की ये गलती

वायरल वीडियो में इमरान खान एक सभा को संबोधित करते हुए दिख रहे हैं. इमरान खान ने कहा कि आप ये सोचें कि पाकिस्तान की आबादी 40 करोड़ थी. जब पाकिस्तान बना तो इसकी आबादी 40 करोड़ थी. आज 22 करोड़ है. हालांकि तभी इमरान खान के पास खड़ा शख्स कहता है कि आबादी 40 करोड़ नहीं 40 लाख थी. पहले इमरान खान उसकी बात नहीं मानते हैं. कहने लगते हैं कि नहीं पाकिस्तान की आबादी 40 करोड़ ही थी. थोड़ी देर बाद इमरान खान को अपना गलती का एहसास होता है तो फिर वो कहते हैं कि हां सॉरी आबादी 40 लाख ही थी.

When Pakistan was formed, its population was 40 crores, now it is 22 crores. Imran Khan#ہیرے_بڑے_سستے_ہوتے_ہیں pic.twitter.com/MYfE1DPtUa

