Imran To Shehbaz: 'खुदा के लिए मेरे पास मत आना', इमरान खान ने शहबाज शरीफ से क्यों कही ये बात

Imran Khan At Press Conference: इमरान खान ने शनिवार को बानी गाला में अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड (New Zealand) जैसे छोटे देश के प्रधानमंत्री को भी इतना खतरा नहीं होता जितना कि उन्हें झेलना पड़ा.

इमरान खान ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फीकार अली भुट्टो (Zulfikar Ali Bhutto) और सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ (Pervez Musharraf) को भी धमकियां मिली थीं लेकिन उनके काम देश के लिए शर्मनाक थे. पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री (Imran Khan) ने कहा कि हमारे देश में 22 करोड़ लोग हैं.

“Shahbaz Sharif must apologise for saying that the cypher was fake”-@ImranKhanPTI #ImranKhanMediaTalk #امپورٹڈ_حکومت_نامنظور pic.twitter.com/nzVnhbiFYp

— PTI (@PTIofficial) April 23, 2022