इस्लामाबाद: इमरान खान (Imran Khan) हार मानने को तैयार नहीं हैं. सुप्रीम कोर्ट से लगे करारे झटके के बाद भी उनका कहना है कि वो आखिरी गेंद तक लड़ेंगे. पाकिस्तान (Pakistan) के सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव (No Confidence Motion) को खारिज करने के फैसले को असंवैधानिक ठहराया है. कोर्ट के इस रुख के चलते अब इमरान को 9 अप्रैल यानी कल अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ेगा.

फ्लोर टेस्ट से ठीक पहले इमरान खान ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं. उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है, ‘मैंने कैबिनेट के साथ ही संसदीय पार्टी की बैठक बुलाई है. मैं आठ अप्रैल की शाम को देश को संबोधित करूंगा. देश के लिए मेरा संदेश यही है कि मैं पाकिस्तान के लिए हमेशा आखिरी बॉल तक लड़ा हूं और आगे भी लड़ूंगा’. यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या इमरान कल होने वाले इस ‘टेस्ट’ में पास हो पाते हैं क्योंकि शुरुआत से ही माना जा रहा है कि उनके पास पर्याप्त बहुमत नहीं है.

I have called a cabinet mtg tomorrow as well as our parl party mtg; & tomorrow evening I will address the nation. My message to our nation is I have always & will continue to fight for Pak till the last ball.

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) April 7, 2022