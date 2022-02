खतरे में इमरान खान की कुर्सी, पीटीआई के 22 एमएनए पार्टी छोड़ने को तैयार

नई दिल्ली: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री (Former PM Of Pakistan) और पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) के वरिष्ठ नेता शाहिद खाकान अब्बासी (Shahid Khaqan Abbasi) ने दावा किया है कि सत्तारूढ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के 22 एमएनए पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हैं.

पीटीआई के 22 एमएनए पार्टी छोड़ने को तैयार

फ्राइडे टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अब्बासी ने कहा कि आवश्यक संख्याएं हासिल करने के बाद अविश्वास प्रस्ताव (No Confidence Motion) पेश किया जाएगा. उन्होंने इस्लामाबाद (Islamabad) में एक संवाददाता सम्मेलन (Press Conference) के दौरान कहा कि पीटीआई (PTI) के 22 एमएनए अपनी पार्टी (Party) के साथ नहीं रहना चाहते हैं. देश तबाही और पतन की ओर बढ़ रहा है और एकमात्र समाधान (Solution) निष्पक्ष और तत्काल चुनाव (Fair And Immediate Elections) हैं.

अध्यक्ष शहबाज के घर पर मुलाकात

उन्होंने कहा कि हमारी व्यवस्था में असंवैधानिक हस्तक्षेप (Unconstitutional Interference) है जब भी बैसाखी हटाई जाएगी सरकार (Government) 24 घंटे के अंदर गिर जाएगी. शनिवार को पीएमएल-एन (PML-N) के अध्यक्ष शहबाज शरीफ (President Shahbaz Sharif) ने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी (President Bilawal Bhutto Zardari) और उनके पिता पीपीपी (PPP) के सह-अध्यक्ष आसिफ अली जरदारी (Co-Chair Asif Ali Zardari) से शनिवार को लाहौर के मॉडल टाउन स्थित शहबाज के घर पर मुलाकात की. बता दें कि वहां पीएमएल-एन की उपाध्यक्ष मरियम नवाज शरीफ (Vice President Maryam Nawaz Sharif) भी मौजूद थीं.

अविश्वास प्रस्ताव पेश करने पर गठबंधन की बात कही

रिपोर्ट के अनुसार अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि विपक्षी नेताओं (Opposition Leaders) ने मौजूदा सरकार (Current Government) को हटाने के उद्देश्य से एक रणनीति का समन्वय (Coordination) करने के लिए मुलाकात की थी. रिपोर्ट में कहा गया है कि पीएमएल-एन (PML-N) ने पीपीपी (PPP) से कहा है कि जब पार्टी की केंद्रीय कार्यकारी समिति (Central Executive Committee) को अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाएगा तो वह पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट (PDM) के साथ एक व्यापक गठबंधन (Alliance) बनाना चाहेगी.

(इनपुट - आईएएनएस)

