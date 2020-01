कोरोना वायरस के प्रकोप से हरकत में आई सरकार, मास्कों के निर्यात पर लगाई पाबंदी

नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Coronavirus) के प्रकोप के चलते भारत ने शुक्रवार को मास्क की सभी किस्मों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है. इसमें N95 मास्क सहित कपड़े तक शामिल हैं. घातक कोरोनावायरस के प्रकोप के कारण ऐसे उत्पादों की मांग में तेजी आने की संभावना के कारण यह कदम उठाया गया है. चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 213 तक पहुंच चुकी है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने इसे वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है.

उधर, एयर इंडिया की ओर नई दिल्ली से चीन के वुहान के लिए वहां फंसे भारतीयों को निकालने के मद्देनजर एक विशेष विमान भेजा गया है. 423 यात्रियों की क्षमता वाले बोइंग बी747 विमान नई दिल्ली से शुक्रवार को दिन में 12:20 बजे उड़ान भरी और शनिवार को तड़के 2 बजे के करीब यह अपने देश वापस लौटेगा.

डॉक्टरों की एक टीम शामिल

एयर इंडिया का जंबो जेट बी-747 ने पांच डॉक्टरों की एक टीम के साथ उड़ान भरी, जो वुहान में पहले भारतीयों के स्वास्थ्य व कोरोना वायरस के उन पर प्रभाव की जांच करेंगे और इसके बाद ही उन्हें इस विशेष विमान में सवार होने की अनुमति देंगे. चूंकि संक्रमित यात्रियों से केबिन क्रू, विमान चालक और अन्य यात्रियों के स्वास्थ्य को खतरा पहुंच सकता है, इसलिए पहले ये डॉक्टर गहनता से सभी की जांच करेंगे.

जयशंकर का ट्वीट

भारतीयों की मदद को लेकर विदेशी मंत्री एस जयशंकर ने चीन में अपने समकक्ष वांग यी को शुक्रिया कहा है. जयशंकर ने ट्विटर पर लिखा, ''वुहान से भारतीय छात्रों और पेशेवरों को भारत भेजने में चीन की सरकार ने बड़ा सहयोग दिया. इसके लिए चीन के स्टेट काउंसलर और विदेश मंत्री वांग यी को धन्यवाद. चीन कोरोनोवायरस की चुनौती का बखूबी सामना कर रहा है, हमने तय किया संपर्क में बने रहेंगे.''

Called Chinese State Councilor and Foreign Minister Wang Yi today to thank him for the cooperation extended by the Chinese government for the departure of Indian students and professionals from Wuhan. As China deals with the #coronavirus challenge, we agreed to stay in touch.

— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) January 31, 2020