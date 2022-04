LAC Conflict: चीन की नई चाल! पूर्वी लद्दाख में लगाए 3 मोबाइल टावर

Chinese Towers In Ladakh: चीन (China) ने वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के बिल्कुल पास हॉट स्प्रिंग (Hot Spring) में तीन मोबाइल टावर स्थापित किए हैं. ये जानकारी लद्दाख के एक स्थानीय पार्षद कोन्चोक स्तान्जिन (Konchok Stanzin) ने दी है. उन्होंने कहा कि चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के बिल्कुल पास हॉट स्प्रिंग में तीन मोबाइल टावर लगाए हैं.

चुशूल के पार्षद ने ट्वीट करके कहा, 'पैंगोंग झील पर पुल बनाने के बाद चीन ने हॉट स्प्रिंग में तीन मोबाइल टावर लगाए हैं, यह इलाका भारत के बिल्कुल पास है. क्या यह चिंता का विषय नहीं है? हमारे पास उन गांवों में भी 4जी की सुविधा नहीं है, जहां लोग रहते हैं. मेरी विधान सभा के 11 गांव 4G नेटवर्क सेवा के दायरे के बाहर हैं.'

After completing the bridge over Pangong lake, China has installed 3 mobile towers near China's hot spring very close to the Indian territory. Isn't it a concern? We don't even have 4G facilities in human habitation villages. 11 villages in my constituency have no 4G facilities. pic.twitter.com/4AhP4TYVNY

— Konchok Stanzin (@kstanzinladakh) April 16, 2022