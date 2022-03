इस्लामाबाद: पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नौसेना के रिटायर्ड अधिकारी कुलभूषण जाधव (Kulbhushan Jadhav) के मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट (Islamabad High Court) ने पाकिस्तान सरकार को फटकार लगाई है. कोर्ट ने पाकिस्तान सरकार को निर्देश दिया है कि वह इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले के अनुसार कुलभूषण जाधव की मौत की सजा के खिलाफ अपील करने के लिए भारत को वकील नियुक्त करने का एक और अवसर दे.

इस्लामाबाद हाई कोर्ट (Islamabad High Court) ने भारत से कुलभूषण जाधव (Kulbhushan Jadhav) के लिए 13 अप्रैल तक कोई वकील नियुक्त करने को कहा ताकि पाकिस्तानी सैन्य अदालत द्वारा उन्हें दोषी ठहराए जाने और उन्हें सुनाई गई सजा की समीक्षा से संबंधित मामले में बहस हो सके.

भारतीय नौसेना के 51 वर्षीय सेवानिवृत्त अधिकारी कुलभूषण जाधव (Kulbhushan Jadhav) को अप्रैल 2017 में जासूसी और आतंकवाद के आरोप में एक पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी. भारत ने जाधव तक राजनयिक पहुंच उपलब्ध न कराने पर पाकिस्तान के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) का दरवाजा खटखटाया था और जाधव की सजा को चुनौती दी थी.

Islamabad High Court instructed the govt to grant one more opportunity to India for its response in a case seeking appointment of a lawyer to contest the appeal of Kulbhushan Jadhav against his death penalty in line with International Court of Justice’s decision: Pakistan media pic.twitter.com/VygKoSYf4K

