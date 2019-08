नई दिल्‍ली: जम्‍मू-कश्‍मीर पर भारत के फैसले पर ऐतराज जताते हुए पाकिस्‍तान ने इसका अंजाम भुगतने के लिए कहा है. कूटनीतिक संबंधों को कम करने का निर्णय किया है. इस पर करारा जवाब देते हुए भारत ने दो टूक कहा कि पाकिस्‍तान कश्‍मीर पर दुनिया को गलत तस्‍वीर नहीं दिखाए. अनुच्‍छेद 370 हटाना भारत का अंदरूनी मामला है. इसमें पाकिस्‍तान हस्‍तक्षेप न करे. हम जम्‍मू-कश्‍मीर के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं.

विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि हमने इस तरह की रिपोर्ट देखी हैं जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के मामले में पाकिस्‍तान ने एकतरफा फैसला लिया है. इसके तहत हमारे साथ कूटनीतिक संबंधों को कम किया गया है. इसमें कोई आश्‍चर्य की बात नहीं है क्‍योंकि इस तरह के कदमों के ऐलान से जम्‍मू-कश्‍मीर में असंतोष भड़काने की कोशिशें होती हैं और सीमापार आतंकवाद को न्‍यायोचित ठहराया जाता है. आर्टिकल 370 से जुड़ी घोषणाएं भारत का अंदरूनी मसला है. भारत का संविधान हमेशा संप्रभु था, है और रहेगा. इसमें हस्‍तक्षेप कर क्षेत्र को भड़काने की कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी.

इसके साथ ही पाकिस्‍तान ने भारत के खिलाफ जो एकतरफा फैसले लिए हैं, विदेश मंत्रालय ने पाकिस्‍तान से उनकी समीक्षा के लिए कहा है ताकि सहज कूटनीतिक संवाद को संरक्षित किया जा सके.

MEA: The recent developments pertaining to Article 370 are entirely the internal affair of India. The Constitution of India was, is and will always be a sovereign matter. Seeking to interfere in that jurisdiction by invoking an alarmist vision of the region will never succeed. https://t.co/VRvMayP5N5

— ANI (@ANI) August 8, 2019