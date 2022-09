Joe Biden Big Decision: जो बाइडन ने बदला पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप का यह बड़ा फैसला, पाकिस्तान को इस तरह पहुंचेगा फायदा

Pakistan will get fund for F-16 Maintenance: पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है. अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले को पलट दिया है. उन्होंने पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट के रखरखाव के लिए 45 करोड़ डॉलर देने की मंजूरी दी है. न्यूज एजेंसी ANI की खबर के मुताबिक, पाकिस्तान को यह वित्तीय मदद अभी और बाद में आतंकवाद को रोकने के लिए दी जा रही है. अहम बात ये है कि पिछले चार साल में इस्लामाबाद को दी जा रही यह सबसे बड़ी सुरक्षा सहायता है.

ट्रंप ने लगाई थी रोक

बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में पाकिस्तान को दी जाने वाली दो अरब डॉलर की वित्तीय सहायता पर बैन लगा दिया था. उन्होंने ये कदम यह कहते हुए उठाया था कि आतंकवादी सगठनों तालिबान और हक्कानी नेटवर्क पर कार्रवाई में पाकिस्तान फेल रहा है. ऐसे में इस फंड को देने का कौई औचित्य नहीं हैं.

बताया आतंकवादी रोधी सहयोग

वहीं अब जो बाइडन ने इसे पलट दिया है. यह जानकारी अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी संसद को दी. इसमें कहा गया कि इस्लामाबाद को वर्तमान और भविष्य में भी आतंकवाद से जुड़े खतरों से निपटने में अमेरिका से काफी मदद मिलेगी. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, ‘‘कांग्रेस को प्रस्तावित अधिसूचना में कहा गया है कि विदेशी सैन्य बिक्री की सूचना है. इससे पाकिस्तान की वायु सेना के एफ-16 कार्यक्रम को जारी रखा जा सकेगा. यह एक महत्वपूर्ण आतंकवादी रोधी सहयोग है.''.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर