Maira Hashmi: 'लेडी चांद नवाब' ने रिपोर्टिंग के दौरान युवक को क्यों जड़ा थप्पड़? सामने आकर खुद बताई वजह

Why Maira Hashmi Slapped Boy On Bakrid While Reporting: पाकिस्तान (Pakistan) की महिला रिपोर्टर मायरा हाशमी (Maira Hashmi) का एक वीडियो हाल ही में सोशल मीडिया (Social Media) पर खूब वायरल (Viral) हुआ था, जिसमें वो रिपोर्टिंग के दौरान कैमरे के सामने एक युवक को थप्पड़ मारती हुई दिख रही थीं. हालांकि अब मायरा हाशमी ने खुद सबके सामने सफाई दी है कि आखिर उन्होंने उस लड़के को थप्पड़ क्यों मारा था? मायरा हाशमी ने ट्वीट कर बताया कि वो लड़का उस परिवार को लगातार परेशान कर रहा था जिसका वो इंटरव्यू ले रही थीं. इसी वजह से मायरा हाशमी को गुस्सा आ गया था. हालांकि कुछ यूजर्स ने सोशल मीडिया पर मायरा हाशमी की तुलना रिपोर्टर चांद नवाब से की और उनको लेडी चांद नवाब कहने लगे.

मायरा हाशमी ने अपनी सफाई में क्या कहा?

पाकिस्तानी महिला रिपोर्टर मायरा हाशमी ने ट्वीट किया, 'यह शख्स इंटरव्यू के दौरान परिवार को परेशान कर रहा था, जिससे परिवार परेशान हो गया था. इसे सहने का एक और मौका नहीं दिया?'

یہ لڑکا انٹرویو کے دوران فیملی کو تنگ کر رہا تھا _جسکی وجہ سے فیملی پریشان ہوگئی تھی__میں نے پہلے پیار سے سمجھایا کے ایسا نہیں کرو مگر سمجھانے کے باوجود یہ لڑکا نہیں سمجھا اور زیادہ ہُلّڑ بازی کررہا تھا_ جس کے بعد مجھے زیب نہیں دیا کہ اسے اور موقع دیکر برداشت کیا جائے ؟ pic.twitter.com/4jmuSsInYg — Maira Hashmi (@MairaHashmi7) July 11, 2022

बकरीद वाले दिन क्या हुआ था?

बता दें कि बकरीद के मौके पर लेडी चांद नवाब के नाम से मशहूर हो चुकीं महिला रिपोर्टर मायरा हाशमी एक परिवार का इंटरव्यू ले रही थीं. उनसे बकरीद के त्योहार के बारे में पूछ रही थीं, तभी वीडियो में एक लड़का उनके काम में खलल डालने की कोशिश करते हुए दिखता है. इस दौरान मायरा हाशमी को गुस्सा आ जाता है और वो युवक को थप्पड़ जड़ देती हैं.

यूजर्स को नहीं पसंद आई मायरा की सफाई

लेकिन, कुछ यूजर्स को मायरा हाशमी की सफाई पंसद नहीं आई है. अली मजहर नामक यूजर ने लिखा कि उसका कसूर ये था कि तुम्हारे कैमरे के सामने उसका हाथ आया था और तुमने थप्पड़ मार दिया. अगर परिवार को तंग कर रहा होता तो उसका वीडियो कहां है?

Lame excuse Uska qasoor ye tha k tumhary camera k samny hath aya uska. Aur tum ny thapar mara. Agr family ko.tung kr raha tha toh uski video kahan hai — Ali Mazhar (@Ali_Mazharr) July 11, 2022

वहीं एक अन्य यूजर ने कहा कि बुरे व्यवहार के लिए ये अच्छा है. मायरा हाशमी के युवक को थप्पड़ मारने पर लोगों ने अलग-अलग तरह के रिएक्शन दिए हैं.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की सर्वश्रेष्ठ हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर

LIVE TV