नई दिल्‍ली : बड़ी खबर है कि भारतीय वायु क्षेत्र में आए पाकिस्‍तानी विमानों में से एक एफ-16 को भारतीय वायुसेना ने लाम सेक्‍टर में मार गिराया है. मारे जाने के बाद यह विमान उसी के क्षेत्र में जा गिरा. मार गिराए गए पाकिस्‍तानी जेट से एक पायलट को पैराशूट से कूदते देखा गया.

इसी बीच पाकिस्‍तानी सेना के प्रवक्‍ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने एक प्रेस कॉन्‍फ्रेंस को संबोधित करते हुए भारत से कहा कि हम जंग नहीं चाहते हैं. उन्‍होंने भारत से बातचीत और शांति की अपील की.

सूत्रों के हवाले से खबर है पाकिस्‍तान के विमानों के भारतीय हवाई क्षेत्र में घुसने से भारतीय वायुसेना के किसी भी विमान को नुकसान नहीं पहुंचा है.

उधर, राष्‍ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने पीएम नरेंद्र मोदी को सभी हालातों की जानकारी दी है. उन्‍होंने भारत की कार्रवाई और अन्‍य सभी इनपुट्स से पीएम मोदी को अवगत कराया है.

वहीं, पाकिस्‍तान ने भी अपने यहां सभी उड़ानों को रोककर एयरपोर्ट बंद कर दिए हैं. पाक की तरफ से लाहौर, इस्‍लामाबाद, मुल्‍तान, फैसलाबाद और सियालकोट को बंद कर दिया गया है.

दरअसल, बुधवार सुबह पाकिस्तानी जेटों ने भारतीय हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया था. पाक विमानों ने जम्‍मू-कश्‍मीर के राजौरी जिले में नौशेरा सेक्टर के सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रवेश किया था. इसके बाद भारतीय वायुसेना की तरफ से कार्रवाई की गई. फिलहाल भारतीय वायुसेना हाईअलर्ट पर है. वायुसेना को पाकिस्‍तानी हरकत को देखते ही बमबारी करने के आदेश दिए गए हैं.

पाक विमानों नेे कश्‍मीर के भीमबर गली और लाम में तीन पाकिस्‍तानी जेट ने सीमा क्षेत्र का उल्‍लंघन किया है. हालांकि भारतीय विमानों ने पाकिस्‍तान के विमानों को वापस खदेड़ दिया. उधर, सुरक्षा के लिहाज से पहले श्रीनगर हवाई अड्डे पर आम हवाई सेवाएं रोक दी गई. इसके बाद लेह और जम्‍मू एयरपोर्ट से अगले आदेश तक सभी सेवाएं बंद रखने के आदेश जारी किए गए. पठानकोट, चंडीगढ़ और अमृतसर के एयरपोर्ट को भी अगले आदेश तक बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं. हिमाचल में धर्मशाला और उत्‍तराखंड में देहरादून एयरपोर्ट को भी ऐहतियातन बंद कर दिया गया.

खबर है कि घुसपैठ के बाद भागते हुए पाकिस्‍तानी विमानों ने कुछ बम भी गिराए हैं. हालांकि इससे जान-माल के किसी नुकसान की कोई खबर नहीं है.

इस बीच गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्‍यक्षता में एक हाईलेवल बैठक चल रही है, जिसमें एनएसए अजीत डोभाल, गृह सचिव अनिल गौबा, रॉ और आईबी के प्रमुख भी शामिल हैं.

वहीं, पाकिस्‍तानी सेना के प्रवक्‍ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ट्वीट कर कहा कि 'MoFA द्वारा जारी आदेश के बाद आज सुबह पाकिस्‍तानी एयरफोर्स हमलों के जवाब में भारतीय वायुसेना के विमानों ने LoC को पार कर लिया. पीएएफ ने पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र के अंदर दो भारतीय विमानों को मार गिराया. विमान में से एक पीओके के अंदर गिरा, जबकि दूसरा भारतीय कश्‍मीर क्षेत्र के अंदर गिरा. इसके बाद पीओके में गिरे एक भारतीय विमान के पायलट को हमने गिरफ्तार किया'.

In response to PAF strikes this morning as released by MoFA, IAF crossed LOC. PAF shot down two Indian aircrafts inside Pakistani airspace. One of the aircraft fell inside AJ&K while other fell inside IOK. One Indian pilot arrested by troops on ground while two in the area.

