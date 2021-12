मलाला यूसुफजई और उनके पति का ये वीडियो हो रहा है वायरल, देखें क्या है वजह?

इस्लामाबाद: नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई (Malala Yousafzai) और उनके पति का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में दोनों नए साल पर रिजॉल्यूशन (New Year's Resolutions) लेने के लिए एक गेम खेलते नजर आ रहे हैं. वीडियो में दिखाया गया है कि मलाला और उनके पति असर मलिक (Asser Malik) मेज के ऊपर कुछ दूरी पर रखे एक ग्लास में पेन को डालने की कोशिश करते हुए ये तय करते हैं कि उन्हें कौन सा रिजॉल्यूशन लेना चाहिए और कौन सा नहीं.

वायरल हो एरह ये वीडियो 1 मिनट 22 सेकंड का है. वीडियो में मलाला (Malala Yousafzai) अपने हसबैंड से पूछती हैं कि क्या मुझे आने वाले साल जिम जाना चाहिए? इसके बाद वह पेन को ग्लास में डालने के लिए फेंकती हैं, हालांकि उनका निशाना चूक जाता है. इसके बाद उनके पति असर पूछते हैं कि क्या हमें प्ले स्टेशन खरीदना चाहिए, और पेन को ग्लास की तरफ उछाल देते हैं, लेकिन उनका निशाना भी चूक जाता है.

“If you shave your beard, just leave the house”

