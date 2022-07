Pakistan: सुनसान गली में बुर्का में जा रही महिला को बदमाश ने अचानक पीछे से पकड़ा, फिर हुआ ऐसा

Burqa Woman Harassed In Pakistan: पाकिस्तान (Pakistan) की राजधानी इस्लामाबाद (Islamabad) में एक हैरान करने वाली घटना हुई है. दरअसल, एक वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक सिरफिरा बुर्का पहने जा रही महिला को अचानक पीछे से पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है. वायरल वीडियो (Viral Video) देख यूजर्स ने गुस्सा जाहिर किया है और दोषी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है. वीडियो में सिर्फ दो लोग दिख रहे हैं. महिला गली से गुजर रही थी और तभी वहां सिरफिरा पहुंच जाता है और महिला को अकेला देख उसके साथ बदसलूकी करता है.

सिरफिरे ने महिला के साथ की बदसलूकी

वायरल वीडियो में दिख रहा है कि महिला एक सुनसान गली से गुजर रही थी. तभी एक शख्स चुपके-चुपके उसके पीछे भागता हुआ दिखता है और फिर वो अचानक महिला को पीछे से पकड़ लेता है. इससे पहले कि महिला कुछ समझ पाती वो बचने के लिए उसे छोड़कर तेजी से आगे की तरफ भाग जाता है. बता दें कि महिला के साथ बदसलूकी की ये घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिससे वारदात का खुलासा हुआ.

यूजर्स ने घटना पर जताई नाराजगी

शोएब नियाजी नामक एक ट्विटर यूजर ने घटना पर सवाल उठाते हुए ट्वीट किया, 'अब तो लोग ये भी नहीं कह सकते कि उसने कपड़े छोटे पहने हुए थे, जिसकी वजह से ये हुआ.' वहीं एक अन्य यूजर ने कहा कि महिलाओं की अपनी सुरक्षा का जिम्मा खुद उठाना होगा.

अब किस पर लगाएं आरोप?

वहीं ब्राउनी नाम की एक यूजर ने लिखा कि वह पूरी तरह से कवर थी तो इस बार किस तरह औरत पर आरोप लगाना है? बताओ? क्योंकि मर्दों की तो कभी गलती होती ही नहीं.

She is properly covered. Tu ab kis tarah aurat ko blame krna hai iss baar? Batao? Kyonky mardon ki tu kabhi ghalti hoti hi nai :)

— Brownie (@the_desi_dream) July 18, 2022