Covid outbreak: चीन में सामने आई कोरोना की भयावह तस्वीर, वीडियो में दिख रहा लाशों का ढेर, यहां देखें

Covid outbreak in China: चीन में कोरोना के एक बार फिर तेजी से फैलने की खबरों ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है. कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा चुका है कि चीन में आने वाले कुछ दिनों में कोविड मामलों में भारी उछाल आ सकता है. इस बीच सोशल मीडिया पर एक डरा देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है. दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो चीन का है. और इसमें चीन के कई शहरों में लाशों का ढेर दिखाया गया है. ये वीडियो ऐसे समय में सामने आया है जब चीन ने कोविड से होने वाली मौतों की रिपोर्टिंग बंद कर दी है. चीन द्वारा कोविड से मौत का सार्वजनिक किया गया आखिरी डेटा 4 दिसंबर का है.

द स्ट्रेट्स टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार बीजिंग बड़े शहरों में अंतिम संस्कार के घरों में शवों की संख्या के बारे में जमीनी हकीकत को छिपाने की कोशिश कर रहा है. चीन के लोगों ने हाल ही में शून्य-कोविड नीति का विरोध किया था. जिससे अधिकारियों को बीमारी को नियंत्रित करने के लिए किए गए उपायों को रद्द करने के लिए मजबूर होना पड़ा था. हालाँकि, इस कदम ने बीजिंग को पिछले 3 वर्षों के सबसे महत्वपूर्ण कोविड प्रकोप के दरवाजे पर ला दिया.

Hospitals completely overwhelmed in China ever since restrictions dropped. Epidemiologist estimate population likely infected over next 90 days. Deaths likely in the millions plural. This is just the start pic.twitter.com/VAEvF0ALg9

China officially announced the deaths of a total of two Covid patients across the country today.

This video was made in today and shows wrapped bodies of Chinese people where relatives are pretty certain the deaths were caused by Covid.

December 19, 2022