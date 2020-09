‘फेक न्यूज’ पर भारत ने पाकिस्तान को घेरा, इस रिपोर्ट का दिया हवाला

नई दिल्ली: भारत (India) ने ‘फेक न्यूज’ (Fake News) फैलाने को लेकर पाकिस्तान (Pakistan) को आड़े हाथ लिया है. नई दिल्ली का कहना है कि पाकिस्तान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग दुर्भावनापूर्ण, भ्रामक और फर्जी जानकारी फैलाने के लिए कर रहा है. संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने स्टैनफोर्ड इंटरनेट ऑब्जर्वेटरी (Stanford Internet Observatory report -SIO) की एक रिपोर्ट को ट्वीट करते हुए पाकिस्तान पर दुष्प्रचार का आरोप लगाया है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान के कुछ फेसबुक और इंस्टाग्राम खातों ने आलोचकों को खामोश करने के लिए मास रिपोर्टिंग का फायदा उठाया.

Malicious propaganda, misinformation, #infodemic, fake news. Call it what you may.

Do read this report from the @stanfordio on motivated false propaganda from Pakistan.

The truth is out for the world to see. @UN @MEAIndia @IndianDiplomacy https://t.co/grYjBcuPXw

— India at UN, NY (@IndiaUNNewYork) September 1, 2020