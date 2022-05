Imran Khan: पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान के 2 मोबाइल फोन हो गए चोरी, हवाई अड्डे पर हुई घटना

Murder threat to Imran Khan: पाकिस्तान के पीएम की कुर्सी से हटने के बाद से पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) के दुर्दिनों के दौर जारी है. अब एक रैली में जाते वक्त हवाई अड्डे पर किसी ने उनके दोनों मोबाइल फोन चोरी कर लिए.