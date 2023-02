Narendra Modi: पाकिस्तान में उठी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की मांग, लोग बोले- 8 साल में मुल्क को सीधा कर देंगे

'पाकिस्तान अलग नहीं होता तो...'

ट्विटर पर शेयर किए इस वीडियो में युवक कहता है, पाकिस्तान साल 1947 में आजाद हुआ और ऐसा अंग्रेजों की वजह से हुआ था. अगर पाकिस्तान और भारत अलग नहीं होते तो आज टमाटर 20 रुपये किलो, चिकन 150 रुपये किलो, पेट्रोल 150 रुपये मिलता. यहां मुसलमान मुद्दा ही नहीं है. इससे अच्छे तो नरेंद्र मोदी हैं. वहां के लोग कैसे उन्हें मानते हैं. हमें नरेंद्र मोदी मिल जाएं, जो इस मुल्क को ठीक करें.

An ordinary Pakistani saying from the core of his heart he wants Narendra Modi to be the Prime Minister of Pakistan for 8 years. Not Imran Khan or Nawaz Sharif. Says, there is no comparison between India and Pakistan. Modi will straighten out things in sinking Pakistan. pic.twitter.com/CtyzZyRHYa

