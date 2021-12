PAK: गृह मंत्री ने ली चुटकी...यदि शरीफ लौटना चाहें तो दूंगा फ्लाइट का टिकट

इस्लामाबाद: पाकिस्तान (Pakistan) के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ (Nawaz Sharif) की वतन वापसी को लेकर गृह मंत्री ने बड़ा बयान दिया है. पाकिस्तानी मंत्री शेख रशीद अहमद (Sheikh Rashid Ahmed) ने पूर्व पीएम पर निशाना साधते हुए रविवार को कहा कि नवाज शरीफ अगर लंदन (London) से पाकिस्तान लौटना चाहते हों तो वह उनके लिए फ्लाइट का टिकट खरीदने के लिए तैयार हैं.

आपको बता दें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) प्रमुख शरीफ साल 2019 से अपने चिकित्सा उपचार के लिए ब्रिटेन की राजधानी लंदन में हैं.

रशीद की यह टिप्पणी उन बयानों के बीच आयी है जिनमें शरीफ के जल्द ही वापस लौटने की अटकलें लगाई गई हैं. शरीफ की संभावित पाकिस्तान वापसी को लेकर सबसे ताजा बयान पार्टी के वरिष्ठ नेता अयाज सादिक ने दिया है.

गृह मंत्री ने पीएमएल-एन प्रमुख को पाकिस्तान लौटने की सूरत में वीजा जारी करने की भी पेशकश की है. हालांकि, पाकिस्तान का नागरिक होने के चलते शरीफ को किसी वीजा की कोई जरूरत नहीं है.

आपको बता दें कि वर्तमान गृह मंत्री शेख रशीद की गिनती कभी पंजाब (पाकिस्तान) के कद्दावर नेता और पूर्व PM नवाज शरीफ के करीबी दोस्तों में होती थी. सियासत जो न कराए कम है. आज रशीद देश के गृह मंत्री हैं और नवाज शरीफ लंदन में समय काट रहे हैं. इस बीच प्रत्यर्पण संधि के जरिए क्या नवाज शरीफ को ब्रिटेन से लाया जा सकता है इस सवाल के जवाब में शेख रसीद ने कहा, 'इस मामले में तो हम कोई दबाव नहीं डाल सकते हैं. उन्हे तो अल्लाह ही ला सकते हैं'.

Interior minister sheikh rasheed says there’s no chance of bringing back nawaz sharif from london through extradition request as there’s no extradition treaty.

‘We could not even bring Ishaq Dar back.’ pic.twitter.com/Zltdp8NNEs

— Murtaza Ali Shah (@MurtazaViews) December 18, 2020