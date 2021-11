चीन में घबराहट: सुपरमार्केट के बाहर लंबी कतारें, ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदने की होड़

बीजिंग: चीन (China) के अधिकांश शहरों में सुपरमार्केट के बाहर लोगों की लंबी-लंबी कतारें लगी हुई हैं. घबराए लोग जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदना चाहते हैं, लेकिन डिमांड के हिसाब से सप्लाई नहीं होने से हालात बिगड़ते जा रहे हैं. ऐसे में धक्का-मुक्की और मारपीट जैसे दृश्य आम हो गए हैं. ये सब कुछ हुआ है सरकार के उस निर्देश के बाद जिसमें लोगों से आवश्यक वस्तुओं को स्टॉक करने के लिए कहा गया है. चीनी सरकार का कहना है कि कोरोना के संभावित खतरे को देखते हुए यह कदम उठाया गया है.

हमारी सहयोगी वेबसाइट WION में छपी खबर के अनुसार, चीन (China) में सामने आए कोरोना के नए मामलों से सरकार घबरा गई है. सर्दियों में संक्रमण बढ़ने की आशंका के बीच लोगों से आवश्यक वस्तुओं को स्टॉक करने की सलाह दी गई है. इसी के बाद से हालात खराब हो गए हैं. लोग ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसे में डिमांड और सप्लाई के बीच के अंतर को पाटना कंपनियों के लिए मुश्किल हो गया है.

China is encouraging people to stockpile food which has resulted in mass panic buying. Many items are sold out and people are fighting over bags of food. It's unclear the real reason the Chinese government is encouraging this behavior. pic.twitter.com/gzdiBfzFYc

— 974Rebelion (@JohnWick97440) November 7, 2021