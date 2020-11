China की तरफ से इस ऑस्ट्रेलियाई Journalist को मिल रही धमकियां, यह है वजह

सिडनी: ऑस्ट्रेलिया (Australia) के एक पत्रकार (Journalist) को चीन (China) के खानपान पर सवाल उठाना काफी महंगा पड़ा है. चीन की तरफ से पत्रकार को धमकी मिल रही है. सोशल मीडिया पर पत्रकार की बहन के बलात्कार की धमकी दी गई है. पत्रकार बैंग जिओ (Bang Xiao) एबीसी न्यूज चैनल में काम करते हैं. उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर धमकी वाला पोस्ट शेयर करते हुए मदद की गुहार लगाई है.

मेरी मदद करें

बैंग ने अपने ट्वीट में लिखा है, ‘सुबह से मुझे और मेरे परिवार को निशाना बनाने की बातें कहीं जा रही हैं. इस तरह के ट्वीट को रिपोर्ट करने में मेरी मदद करें’. पत्रकार ने ऐसे दो ट्वीट के स्क्रीनशॉट शेयर किये हैं, जिसमें उनकी बहन और मां से बलात्कार की धमकी दी गई है.

Hi @Twitter and friends, I have seen horrible tweets about me and my family members since this morning. I'd encourage you to say no to abuse, troll and harassment. Please help me report the posts and don't interact with them. Thanks a lot!https://t.co/oW2KQxLC9Z pic.twitter.com/w8B3VID87k

— Bang Xiao 肖邦 (@BangXiao_) November 24, 2020