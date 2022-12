Pakistan: 'हमारी जमीन तुम्हारे बाप की जागीर नहीं', PoK में भू-माफिया बनी PAK फौज पर भड़के लोग

Pakistan Army land grabbing: पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में पाक फौज (Pak Army) के खिलाफ जमकर प्रदर्शन हो रहा है. पाकिस्तान की सेना अब लोगों की निजी प्रॉपर्टी पर भी कब्जा कर रही है. स्थानीय लोग सेना के इस अवैध कब्जे का विरोध कर रहे हैं. दरअसल प्राकतिक गिलगित बाल्टिस्तान खनिजों से भरा हुआ है, उसका दोहन करने के बाद अब पाकिस्तानी फौज और हुक्मरान गिलगित बाल्टिस्तान में जो कुछ कर रहे हैं उसको लेकर लोगों का आक्रोश बढ़ गया है.

'ये तुम्हारे बाप की जागीर नहीं'

लोगों के इस विरोध प्रदर्शन के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं. जिनमें देखा जा सकता है कि सैकड़ों लोग सेना के सामने चिल्ला रहे हैं कि वो किसी भी कीमत पर पाकिस्तानी रेंजर्स को उनकी जमीन कब्जाने नहीं देंगे. वहीं दूसरे वीडियो में दिख रहा है रहा है कि कैंप लगाने के लिए जमीन देख रहे फौजियों को ग्रामीणों ने खदेड़ दिया है. पाकिस्तानी फौज की करतूतों और जुल्मोसितम के वीडियो अक्सर वायरल होते रहते हैं. अभी कुछ दिन पहले भी एक वीडियो में स्थानीय लोग पाकिस्तानी फौजियों को चेतावनी देते हुए कह रहे थे कि ये हमारे पुरखों की जमीन है, तुम्हारे बाप की जागीर नहीं.

पाकिस्तान से आजादी की मांग

गिलगित बाल्टिस्तान की नेशनल इक्वेलिटी पार्टी के चेयरमैन प्रोफेसर सज्जाद रजा ने ट्वीट कर कहा, 'लोग पाकिस्तानी आर्मी के जमीन कब्जाने और काले कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं. पाकिस्तान हमारी जरूरी आवश्यक्ताओं को भी पूरा नहीं कर सकता तो हम आजाद हो जाएं, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है.'

Ppl in #GilgitBaltistan these days protest against land grabbing by #PakistanArmy & the black laws implemented by #Pakistan. Isn’t it time to straightway stand up against #Pakistani occupation? can’t even fulfil our basic needs, so let’s liberate ourselves. No other option! pic.twitter.com/nrkygdxSVU

— Prof. Sajjad Raja (@NEP_JKGBL) December 29, 2022