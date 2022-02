इमरान को पसंद नहीं आए पत्रकार 'दोस्त' के बोल, करा दिया गिरफ्तार; जमकर हुआ हंगामा

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) किसी तानाशाह से कम नहीं हैं. जो भी उनके खिलाफ आवाज उठाता है, तो उसे जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है, फिर भले ही वो उनका दोस्त क्यों न हो. हाल ही में वरिष्ठ पत्रकार मोहसिन बेग (Journalist Mohsin Baig) को PM की आलोचना के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया. गौर करने वाली बात ये है कि किसी जमाने में बेग और इमरान काफी करीब थे. वो बेग को अपना दोस्त मानते थे.

हमारी सहयोगी वेबसाइट WION में छपी खबर के अनुसार, पत्रकार मोहसिन बेग ने एक टीवी डिबेट में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और उनके मंत्री को लेकर टिप्पणी की थी, जो सरकार को पसंद नहीं आई. इसके बाद पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टीगेशन एजेंसी (FIA) ने बेग को गिरफ्तार कर लिया. इस गिरफ्तारी के दौरान, काफी हंगामा हुआ और एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया. इस बीच, इमरान खान की एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें वह पत्रकार मोहसिन बेग के साथ नजर आ रहे हैं.

This is #MohsinBaig arrested today in Islamabad. When ⁦ @ImranKhanPTI ⁩ was in opposition Baig was very close to him. When Khan became PM he not only started losing friends but converting them into enemies. pic.twitter.com/a1ou7lGgBa

ये भी पढ़ें -अगर पत्‍नी जिद पर अड़ जाएं तो पति उनके साथ 3 दिन तक न सोएं; करें पिटाई: महिला मंत्री

पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर (Hamid Mir) ने फोटो ट्वीट करते हुए लिखा है, 'मोहसिन बेग को गिरफ्तार कर लिया गया. जब इमरान खान विपक्ष में थे, तो बेग उनके काफी करीब थे. जब से इमरान PM बने हैं, उन्होंने न केवल दोस्तों को खोना शुरू कर दिया है, बल्कि वो उन्हें दुश्मन बना रहे हैं'. दरअसल, टीवी डिबेट के बाद इमरान खान के मंत्री Murad Saeed ने बेग के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर FIA ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया.

When FIA went to arrest Journalist Mohsin Baig he fired on FIA inspector and injured him. Firing continued for one hour from his house.

FIA inspector admitted to the hospital.

Now all the so called “Great Journalistic Minds” will condemn the arrest but not the firing.

WATCH pic.twitter.com/UkwTPfizgB

— Mir Mohammad Alikhan (@MirMAKOfficial) February 16, 2022