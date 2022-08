Pakistan: पत्नी से अफेयर के शक में पाकिस्तान में एक शख्स ने काटे सिपाही के नाक, कान और होंठ

Man cut off Police Constable Ears, Nose and Lips in Pakistan: पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सोमवार को क्राइम की एक अजीब मामला सामने आय़ा. यहां एक शख्स ने पुलिस कॉन्स्टेबल के नाक, कान और होंठ काट दिए. आरोपी का कहना है कि वह कॉन्स्टेबल उसकी पत्नी को ब्लैकमेल करने के साथ ही उससे अवैध संबंध बनाने के लिए मजबूर करता था. घटना की सूचना मिलने के बाद कॉन्स्टेबल को जिला मुख्यालय अस्पताल झांग ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है. पुलिस ने कहा कि इफ्तिखार और उसके साथियों की तलाश के लिए छापेमारी की जा रही है.

झांग जिले में हुई वारदात

पंजाब प्रांत की पुलिस ने बताया कि पीड़ित कॉन्स्टेबल कासिम हयात है. लाहौर से करीब 200 किलोमीटर दूर झांग जिले में रविवार को मुख्य आरोपी मुहम्मद इफ्तिखार ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसके नाक, कान और होंठ काट दिए. पुलिस का कहना है कि, "इफ्तिखार को शक था कि हयात के उसकी पत्नी के साथ संबंध हैं. इसी शक पर उसने अपने 12 साथियों के साथ मिलकर घर वापस जाते समय हयात का अपहरण कर लिया और उसे एक सुनसान जगह पर ले गया. वहां इफ्तिखार ने दोस्तों के साथ मिलकर उसके शरीर के अंग काटने शुरू कर दिए.

पिछले महीने कॉन्स्टेबल के खिलाफ दर्ज कराया था केस

पिछले महीने, इफ्तिखार ने कॉन्स्टेबल हयात के खिलाफ पाकिस्तान दंड संहिता (पीपीसी) की धारा 354 (महिला पर हमला), 384 (जबरन वसूली) और 292 के तहत केस दर्ज कराया था. इफ्तिखार ने आरोप लगाया था कि हयात ने उसके बेटे को जान से मारने की धमकी देते हुए उसकी पत्नी को अवैध संबंध बनाने के लिए मजबूर किया. इफ्तिखार का ये भी कहना है कि हयात ने धमकाकर न सिर्फ अवैध संबंध बनाए, बल्कि उसने इसका वीडियो भी बना लिया. इसके बाद इस वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर हयात ने पत्नी को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया. कई बार समझाने के बाद भी आरोपी कॉन्स्टेबल नहीं मान रहा था.

