Pakistan: पाकिस्तान में महिला सुरक्षा की फिर खुली पोल, अमेरिकी युवती को पहले बुलाया, फिर होटल में किया गैंगरेप

American Women Gang Raped by Two Local Friend in Pakistan: पाकिस्तान में महिलाओं की सुरक्षा कैसी है ये किसी से छिपी नहीं है. यहां विदेशी टूरिस्ट भी सुरक्षित नहीं है. यहां मंगलवार को एक अमेरिकी युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है. रिपोर्ट के मुताबिक, 21 वर्षीय अमेरिकी युवती से पंजाब प्रांत में 2 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया. यह घटना डीजी खान जिले से करीब 500 किलोमीटर दूर हिल स्टेशन 'फोर्ट मुनरो' के एक होटल में हुई. पीड़िता जो एक ब्लॉगर और टिकटॉकर है, 17 जुलाई को यहां अपने सोशल मीडिया दोस्तों मुज़मिल सिप्रा और अज़ान खोसा के साथ एक व्लॉग बनाने के लिए आई थी.

टूरिस्ट वीजा पर पाकिस्तान आई हुई है महिला

डीजी खान जिले के उपायुक्त अनवर बरियार ने बताया कि, अमेरिकी लड़की अपने सोशल मीडिया मित्र मुजमल सिप्रा के निमंत्रण पर कराची से फोर्ट मुनरो आई थी. यहां से वह रविवार को पंजाब के राजनपुर जिले में उसके घर भी गई थी, जो लाहौर से लगभग 550 किलोमीटर दूर है. उसके घर के बाद ब्लॉग बनाकर होटल लौट आई, जहां पर वारदात हुई है. उन्होंने बताया कि पीड़िता पाकिस्तान में टूरिस्ट वीजा पर आई हुई है और यहां पिछले 7 महीने से रह रही है.

ब्लैकमेल करने के लिए वीडियो भी बनाया

पुलिस में दर्ज एफआईआर के मुताबिक, पीड़िता ने रविवार को फोर्ट मुनरो का दौरा किया और वहां दोस्त सिप्रा और अज़ान खोसा के साथ एक व्लॉग भी बनाया. इसके बाद ये सभी फोर्ट मुनरो के एक होटल में आ गए. आरोप है कि यहां दोनों दोस्तों ने ही उसके साथ गैंगरेप किया और ब्लैकमेल करने के लिए गैंगरेप का वीडियो भी बनाया.

पंजाब के सीएम हमजा शहबाज ने भी लिया संज्ञान

शिकायत मिलने के कुछ देर बाद ही पुलिस ने सिप्रा नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरे की तलाश में छापेमारी की जा रही है. पंजाब के मुख्यमंत्री हमजा शहबाज ने घटना का संज्ञान लेते हुए पंजाब पुलिस प्रमुख को व्यक्तिगत रूप से मामले की निगरानी करने के निर्देश दिए हैं. हमजा शहबाज ने कहा कि "आरोपियों को कानून के अनुसार सख्त सजा दी जाएगी और पीड़िता को न्याय दिलाया जाएगा."

