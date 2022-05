Pakistan Crisis: वित्तीय संकट कम करने के लिए पाकिस्तान ने लग्जरी कारों, सौंदर्य प्रसाधनों और अन्य वस्तुओं के आयात पर लगाया प्रतिबंध!

Pakistan Financial Crisis: पाकिस्तान में विपक्ष ने इमरान खान को महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक संकट के मुद्दे पर सत्ता से बेदखल किया था. नए पीएम को चार्ज लिए अब 2 महीने होने को हैं, लेकिन पाक की समस्या अब भी कायम है. सरकार ने गैर जरूरी वस्तुओं के आयात पर बैन लगा दिया है.