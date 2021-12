श्रीलंकाई नागरिक की लिंचिंग पर पाक मंत्री का बयान, 'दीन के लिए मैं भी कर सकता हूं ऐसा'

कराची: पाकिस्‍तान के रक्षामंत्री परवेज खटक (Defence Minister of Pakistan Pervaiz Khattak) ने श्रीलंकाई नागरिक की बेरहमी से हत्या पर बेशर्म बयानबाजी की है. उन्होंने हत्यारों का बचाव करते हुए कहा है कि बच्चे हैं, जोश में आ जाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पाकिस्तान तबाही की ओर जा रहा है. बता दें कि सियालकोट में श्रीलंकाई नागरिक प्रियंता कुमारा (Priyantha Kumara) की ईशनिंदा के नाम पर जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है कि उनके शरीर की एक भी हड्डी साबुत नहीं थी.

पाकिस्तान के रक्षामंत्री (Pak Defence Minister) ने मीडिया से बात करते हुए कहा, ‘वो बच्चे हैं, इस्‍लामिक दीन है, जोश में आ जाते हैं, जज्‍बे में आकर काम कर देते हैं. लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि मुल्क तबाही के रास्ते पर जा रहा है. सबकी अपनी सोच है. वहां लड़के इक्कठे हुए, उन्होंने इस्लाम का नारा लगाया कि ये इस्लाम के खिलाफ है. जज्‍बे में आ गए, काम हो गया’.

The Defence Minister of Pakistan Pervaiz Khattak justifies the murder of #SrilankanManager, Priyantha Kumara who was brutally murdered by a violent mob. Khattak says that kids do such things in passion which doesn't mean things are bad.#Sialkot #Sialkot_incident #Sialkottragedy pic.twitter.com/lWTaYQn8bD

— Hamza Azhar Salam (@HamzaAzhrSalam) December 5, 2021