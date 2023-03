Pakistan Economic Crisis: गरीबी के दलदल में डूब रही पाकिस्तानी जनता, लेकिन अमीरों के शौक अब भी हाई, 'सोने' से तौली गई दुल्हन

बेटी की शादी में सोने की ईंटों से तोला

वायरल रिपोर्ट के मुताबिक यह शादी दुबई में रहने वाले एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन ने की है. उसने अपनी बेटी की शादी में उसके वजन के बराबर सोने की ईंटों से तोला. वीडियो में दिख रहा है कि शादी के कपड़ों में सजी धजी दुल्हन तराजू में एक ओर बैठ जाती है. जबकि दूसरी ओर सोने की बड़ी-बड़ी ईंटें रखी जाती हैं. कहा जाता है कि यह सारा सोना उस पाकिस्तानी बिजनेसमैन ने अपनी बेटी की शादी पर दहेज में दिया था.

Who says #Pakistan faces any economic crisis?@MichaelKugelman pic.twitter.com/zXziOy1QZD

— Erica Brown (@EricabrBrown) March 2, 2023