Pakistan Ex PM Nawaz Sharif will Come Back in Next Month: पिछले एक साल से लगातार सियासी उठापटक झेल रहे पाकिस्तान से राजनीति की एक बड़ी खबर सामने आ रही है. रिपोर्ट की मानें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के सुप्रीमो और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अगले महीने लंदन से स्वदेश लौटेंगे. लंदन में वह तीन साल से रह रहे हैं. नवाज शरीफ के अगले महीने लौटने की जानकारी पार्टी के वरिष्ठ नेता और शहबाज शरीफ सरकार में मंत्री अयाज सादिक ने दी है.

एक टीवी शो पर किया खुलासा

आर्थिक मामलों के मंत्री अयाज सादिक से मंगलवार रात जियो टीवी के टॉक शो के दौरान नवाज शरीफ की वापसी को लेकर किए गए एक सवाल के जवाब में कहा, ‘पार्टी उनकी घर वापसी की प्रतीक्षा कर रही है. उनके (शरीफ) जनवरी 2023 में वापस आने की उम्मीद है. वह अगले आम चुनावों के लिए उम्मीदवारों को टिकट भी आवंटित करेंगे.’

अगला चुनाव अगस्त 2023 के बाद

मंत्री अयाज सादिक ने यह भी कहा कि देश में अगला चुनाव अगस्त 2023 के बाद होगा. उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नेताओं की अगले साल मार्च तक आम चुनाव कराने की मांग को खारिज कर दिया. उन्होंने साफ कहा कि देश में चुनाव अगस्त 2023 से पहले किसी कीमत पर नहीं होगा.

पहले मिली थी जेल फिर हाई कोर्ट से राहत

नवाज शरीफ को 2018 में एक अदालत ने दोषी ठहराया था. अदालत ने उन्हें अल-अजीजिया स्टील मिल्स मामले में सात साल की जेल की सजा सुनाई थी, जबकि उन्हें कुल 11 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी और एवेनफील्ड संपत्ति मामले में 8 मिलियन पाउंड का जुर्माना भी लगाया था. इसके बाद 2019 में लाहौर उच्च न्यायालय (LHC) ने उनकी सजा को निलंबित करने के बाद, उन्हें चिकित्सा के लिए विदेश जाने की अनुमति दी थी.

नवंबर 2019 से लंदन में रह रहे हैं शरीफ

'पंजाब के शेर' के रूप में जाने जाने वाले शरीफ राजनीतिक रूप से अस्थिर पाकिस्तान में रिकॉर्ड तीन बार प्रधानमंत्री बने. उन्होंने तीन दशकों से अधिक समय तक देश के सबसे शक्तिशाली राजनीतिक परिवार और सत्तारूढ़ पीएमएल-एन पार्टी का नेतृत्व किया. 72 वर्षीय नवाज शरीफ नवंबर 2019 में लंदन के लिए रवाना हुए थे. उसके बाद से वह कभी पाकिस्तान वापस नहीं आए.

