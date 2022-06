Sindh Assembly: पाकिस्तान में विधानसभा के अंदर महिला विधायक से छेड़खानी, झड़प के दौरान खींचा दुपट्टा!

Political Drama in Sindh Assembly: पाकिस्तान की संसद में सांसदों के बीच झड़प की खबरें समय-समय पर आती रहती हैं. हालांकि अधिकतर मामलों में अभी तक पुरुष सदस्य ही एक-दूसरे से भिड़ते रहे हैं, लेकिन सिंध विधानसभा में हाल ही में हुई झड़प काफी हैरान करने वाली है. दरअसल, सोमवार को यहां इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) और सत्तारूढ़ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के विधायकों के बीच हाथापाई हो गई. इस हाथापाई के दौरान एक महिला विधायक से छेड़छाड़ का मामला भी सामने आया है. आरोप है कि पीपीपी के एक विधायक ने कथित तौर पर पीटीआई की महिला विधायक दुआ भुट्टो का दुपट्टा छीन लिया.

इस घटना पर आपत्ति जताते हुए पीटीआई नेता राबिया अजफर निजामी ने सिंध विधानसभा की उपाध्यक्ष रेहाना लेघारी से पीपीपी के विधायक की इस हरकत के लिए माफी मांगने को कहा. उन्होंने डिप्टी स्पीकर लेघारी से यह भी कहा कि महिला विधायक इस बात से निराश हैं कि उन्होंने इस घटना पर कोई कार्रवाई नहीं की. राबिया ने डिप्टी स्पीकर से कहा, 'हमें आप पर गर्व हुआ करता था, लेकिन अब आपके लिए हमारे मन में सम्मान कम हो गया है. इस सदन में एक महिला का दुपट्टा खींचा गया था, हम आपके पास आए, आज सातवां दिन है और हम अब भी आपके उत्तर की प्रतीक्षा में हैं. हमने आपसे कुछ ज्यादा नहीं मांगा था. हमने यह भी कहा कि मामले में किसी कमिटी की जरूरत नहीं है, कोई पूछताछ की आवश्यकता नहीं है. आप बस पीपीपी विधायक को विधानसभा में खड़े होकर माफी मांगने के लिए कहें, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया.

राबिया अजफर निजामी ने कहा कि, 'आपने अपना वादा पूरा नहीं किया. मुझे इस बारे में किसी से कोई शिकायत नहीं है. आप खुद एक महिला हैं, इसलिए आप जिस कुर्सी पर बैठी हैं, उसने हम महिलाओं को गौरवान्वित किया है, लेकिन अब यह गौरव टूट रहा है. इस पर डिप्टी स्पीकर ने कहा कि आप निराश न हों, मामले की जांच जारी है. अभी रिपोर्ट लंबित है.

Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) lawmaker Rabia Azfar Nizami on Wednesday requested a public apology from the male lawmaker who allegedly snatched PTI MPA Dua Bhutto's dupatta during the Sindh Assembly session two days ago. #etribune #news #PTI #sindhassembly pic.twitter.com/KxIcdlzLT9

— The Express Tribune (@etribune) June 22, 2022