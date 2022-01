इस्लामाबादः पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की आलोचना करते हुए कैमरे में कैद हुए हैं. उनसे एक पाकिस्तानी छात्र ने चीन के यात्रा प्रतिबंध को लेकर सवाल किया था. छात्र ने पूछा था कि मलेशिया से लोगों को चीन जाने की अनुमति है, लेकिन पाकिस्तानियों को चीन जाने की अनुमति क्यों नहीं है? इस पर कुरैशी ने जवाब दिया था कि शी जिनपिंग भी कहीं नहीं जाते हैं.

देखें वीडियो

Chinese President Xi Jinping is scared, hiding; don't even meet us. Every thing is closed: Pakistan FM Qureshi to students on China travel ban due to #COVID19 pic.twitter.com/gZHsFsgMBJ

— TEAM BHARAT (@TeamBharat_) January 19, 2022