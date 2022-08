Pakistan: पाकिस्तान में मानवता का कत्ल! गार्ड ने प्रेगनेंट महिला को मारी लात, VIDEO देख खौल उठेगा खून

Pakistan Viral Video: पाकिस्तान में मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक सुरक्षा गार्ड बिना किसी संकोच के एक गर्भवती महिला से बदसलूकी करते दिख रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुरक्षा गार्ड की पिटाई से आहत गर्भवती महिला बेहोश हो गई थी. घटना का सीसीटीवी फुटेज वायरल होने के बाद आरोपी गार्ड को गिरफ्तार कर लिया गया.

वीडियो देख खौल उठेगा खून

पाकिस्तान में एक अपार्टमेंट की इमारत के बाहर तैनात सुरक्षा गार्ड से पीड़ित गर्भवती महिला किसी बात को लेकर बहस कर रही थी. घटना के सीसीटीवी फुटेज में सुरक्षा गार्ड को थप्पड़ मारने से ठीक पहले महिला के साथ बहस करते हुए दिखाया गया है. महिला जमीन पर गिर गई और उठने की कोशिश करती रही, लेकिन गार्ड ने उसके चेहरे पर लात मारी. महिला बिल्डिंग के बाहर बेहोशी की हालत में मिली थी.

A security guard brutally tortured a woman in Gulistan e Johar Block-17 Nauman Grand City, CCTV footage went viral on social media, the "brave" security guard escaped after torturing the woman. #Karachi pic.twitter.com/P0MOPDWVg6

— Thinking Of Karachi (@ThinkingKarachi) August 8, 2022