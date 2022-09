Helicopter Crash in Pakistan: बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश, 2 मेजर सहित 6 सैनिकों की मौत

Pakistan 6 Military Killed in Helicopter Crash: पाकिस्तान के दक्षिण-पश्चिम इलाके में रविवार देर रात एक पाकिस्तानी सैन्य हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया. इस हादसे में हेलीकॉप्टर सवार 6 सैनिकों की मौत हो गई. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की खबर के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने सोमवार को इस हादसे की पुष्टि की. पाक सेना के आला अधिकारियों ने बताया है कि हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने से दो मेजर समेत 6 सैनिकों की मौत हुई है.

अभी हादसे की वजह साफ नहीं

पाकिस्तान सेना की इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (ISPR) ब्रांच ने सोमवार को इस हादसे के संबंध में बयान जारी किया और कहा कि हेलीकॉप्टर बलूचिस्तान प्रांत में हरनाई के पास एक खास मिशन के दौरान हादसे का शिकार हुआ. यह हादसा क्यों हुआ, इसे लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं हो सकी है. पाक सेना ने भी इसे लेकर कोई जानकारी नहीं दी है. सेना के कुछ अफसरों ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है.

Two Pakistan Army majors were among six military personnel who were martyred when a helicopter crashed in Balochistan, reports Pakistan's Geo News

— ANI (@ANI) September 26, 2022