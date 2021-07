Pakistan में अपहरण और जबरन शादी की शिकार Hindu Woman को मिला इंसाफ, वीडियो में बयां किया था दर्द

कराची: पाकिस्तान (Pakistan) में फर्जी दस्तावेज के जरिये जबरन शादी की शिकार हुई हिंदू महिला (Hindu Woman) आखिरकार वापस अपने परिवार में लौट आई है. स्थानीय अदालत के आदेश पर रीना मेघवार (Reena Meghwar) को उसके परिवार को सौंप दिया गया है. कासिम काशखेली नामक शख्स ने बीती 13 फरवरी को रीना का अपहरण कर लिया था. यह खबर आम होते ही सोशल मीडिया पर रीना को न्याय दिलाने के लिए अभियान शुरू हो गया, जिसकी वजह से सरकारी एजेंसियां दबाव में थीं.

आरोपी ने रीना मेघवार (Reena Meghwar) को कागजों पर फर्जी तरीके से मुस्लिम (Muslim) दिखाकर शादी की थी. रीना को सिंध प्रांत के बादिन जिले केरियोजर इलाके से अगवा किया गया था. इसके कुछ ही दिनों बाद रीना ने किसी तरह अपना एक वीडियो (Video) बनाकर इंटरनेट पर अपलोड कर दिया. वीडियो में वह अपनी मदद की गुहार लगाती दिखाई-सुनाई दे रही थी. रीना ने वीडियो में कहा था कि माता-पिता और भाइयों की हत्या की धमकी देकर उसे अगवा किया गया है. उसे किसी तरह माता-पिता के पास पहुंचाया जाए.

Reena Meghwar, saying; “I want to go to my home, I am not a Muslim.”

She had been threatened and asked not to give statement in favour of her parents.

Few months ago, she wanted to go back to her home but local police changed her statement.#ForcedConversions pic.twitter.com/A7mLQxVpyb

