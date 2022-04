Imran Khan: पाकिस्तान में अब क्या करने जा रहे हैं इमरान खान? कर दिया ये बड़ा ऐलान

Imran Khan New Announcement: पाकिस्तान (Pakistan) के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) सत्ता जाने के बाद लगातार बौखलाए हुए हैं. वे शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ क्या नया कदम उठाने वाले हैं, इस पर सबकी निगाहें लगी थीं. अब इमरान ने इस बारे में ऐलान कर दिया है.