Imran Praised India: इमरान ने फिर की इंडिया की तारीफ, शहबाज सरकार को कोसते हुए दिया ये बयान

Pakistan Political Drama: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान लगातार रैलियां कर मौजूदा शहबाज शरीफ सरकार पर हमला कर रहे हैं. इसी कड़ी में शनिवार को उन्होंने एक वर्चुअल रैली की और अपने समर्थकों को संबोधित किया. अपने सपोर्टर्स से बात करते करते एक बार फिर इमरान खान ने एक तरफ जहां शहबाज शरीफ सरकार की जमकर आलोचना की, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय विदेश नीति की खूब तारीफ की. इंडिया की विदेश नीति की मिसाल देते हुए उन्होंने पाकिस्तान सरकार को 'गुलाम' तक कह दिया. बता दें कि इमरान खान जब से सत्ता से बेदखल हुए हैं तब से वह कई मौकों पर भारत की तारीफ कर चुके हैं.

भारत की विदेश नीति को बताया आजाद

अपनी रैली में भारत की तारीफ करते हुए इमरान खान ने कहा, 'अफसोस है कि मुझे हर बार हिंदुस्तान की मिसाल देनी पड़ती है, वह हमारे साथ ही आजाद हुआ था, सिर्फ उस मुल्क के फैसले और विदेश नीति देख लें, वहां आजाद विदेश नीति है. वह खड़ा हो गया कि हम रूस से तेल खरीदेंगे. हमारा अमेरिका के साथ गठबंधन है क्वाड में लेकिन तेल हम रूस से लेंगे क्योंकि हमारे लोगों को सस्ते तेल की जरूरत है. हम अपने लोगों पर महंगाई का बोझ नहीं डाल सकते. उनके इस फैसले से अमेरिका नाराज भी हुआ, लेकिन आखिरकार अब अमेरिका को उसका फैसला मानना पड़ा है.'

Pakistan's former PM Imran Khan continues his India praising spree. Lauds Indian foreign policy for being 'independent' as Delhi continued to buy oil from Russia even as it has 'alliance with US'. Comments from his virtual rally earlier today: pic.twitter.com/3PHNTYZjLs

— Sidhant Sibal (@sidhant) November 19, 2022