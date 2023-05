Pakistan Government PC: इमरान खान की पार्टी ने स्कूल जलाकर देश के खिलाफ बोला हमला, PTI बच नहीं सकती; इमरान खान पर आक्रामक हुई PAK की सरकार

Pakistan Govt on pti and Law and Order: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद से पूरा पाकिस्तान जल रहा है. पूरे पाकिस्तान में बवाल मचा है. वॉयस ऑफ अमेरिका उर्दू द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने लाहौर में कोर कमांडर के घर पर तोड़फोड़ की और लूटपाट कर सारा सामान ले गए. पाकिस्तान में फैली गरीबी, आर्थिक मंदी और भुखमरी जैसे हालातों के बीच पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ (Shehbaz Sharif) की सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान के वर्तमान सियासी हालात की तुलना दो साल पहले अमेरिका संसद यानी वाशिंगटन डीसी पर हुए ट्रंप समर्थकों के हमले से की है.

इमरान खान का संबंध आतंकवादियों से : PAK सरकार लाहौर से लेकर कराची तक पाकिस्तान में इमरान खान के समर्थकों ने बवाल मचा रखा है. पीटीआई ने इमरान खान की गिरफ्तारी के फैसले को लेकर आए हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. इस बीच इमरान खान के समर्थकों ने पाकिस्तान फौज से लेकर सत्ताधारी दल पीएमएल- एन के लोगों से जुड़ी प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचाया है. इसे लेकर पाकिस्तान की सरकार ने कहा है कि देश के इन हालातों के लिए इमरान खान सीधे तौर पर जिम्मेदार है. लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में हो रहे हिंसक प्रदर्शनों पर पाकिस्तान सरकार ने कहा है कि इमरान खान के संबंध आतंकियों से हैं. इमरान खान ने ही मुल्क को नफरत और हिंसा की आग में धकेला है. पीटीआई के नेताओं की हर हरकत पर सरकार की नजर है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा. धारा 144 लागू, इंटरनेट बंद पाकिस्तान में हालात संभालने के लिए धारा 144 लागू है. इंटरनेट पूरी तरह से बंद कर दिया गया है. पुलिस दंगाइयों पर काबू पाने के लिए लगातार उनकी धकरपकड़ कर रही है. रावलपिंडी में सेना भवन पर हमला, सरकार हुई सख्त पाकिस्तान हिंसक प्रदर्शनों की आड़ में जल रहा है. चारों ओर नारा-ए-तकबीर अल्लाह-हू-अकबर के नारे गूंज रहे हैं. पाकिस्तान के सेना भवन पर भी पीटीआई समर्थकों ने हमला बोला है. एक ओर कोर्ट में सुनवाई चल रही है. दूसरी ओर पाकिस्तान का हर शहर जल रहा है. पुलिस और सेना ने मामला संभालते हुए पीटीआई के 190 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. देश द्रोह की धाराओं में कार्रवाई इमरान खान पाकिस्तान सरकार की कैद में हैं. पीटीआई नेताओं का कहना है कि इमरान खान कोर्ट पर जुल्म हो रहा है. उन्हें किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है. इस बीच पुलिस ने उनकी 14 दिन की रिमांड मांगी है. वहीं पाक (PAK) सरकार ने हर हाल में हालात काबू पाने के लिए बवाल कर रहे लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करके सख्त कार्रवाई हो रही है. क्या है पूरा मामला? पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया था. उन्हें पाकिस्तानी रेंजर्स की एक टीम ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट परिसर से पकड़ा था जहां पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के अध्यक्ष इमरान खान रिश्वतखोरी समेत कई आरोपों में जमानत के लिए पहुंचे थे. गौरतलब है कि अपनी गिरफ्तारी से कुछ देर पहले इमरान खान ने एक वीडियो मैसेज में पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तान की सेना पर बड़े गंभीर आरोप भी लगाए थे.