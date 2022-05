Pakistan Petroleum Price: भारत के इस पड़ोसी देश में बेकाबू हो रहा आर्थिक संकट, एक झटके में 30 रुपये बढ़ाए गए पेट्रोलियम के दाम

Pakistan Petroleum Price: भारत से दुश्मनी कर व्यापार खत्म करना पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ रहा है. देश में पसरे आर्थिक संकट ने उसका दीवाला निकाल दिया है. अब उसके ताजा कदम ने फिर जनता का गुस्सा भड़का दिया है.