Pakistan New Invention: पाकिस्तान का नया आविष्कार! PM के विरोध के लिए अपनाई ऐसी तकनीक; छूटी लोगों की हंसी

Automatic Laanat Machine: पाकिस्तानियों (Pakistani) के कारनामों की वजह से कई बार उनके देश की बेइज्जती हो चुकी है. ऐसा ही एक नया काम पाकिस्तानियों ने फिर से किया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर तेजी से वायरल (Viral) हो रहा है. दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानियों ने ऑटोमेटिक लानत मशीन (Automatic Laanat Machine) का आविष्कार किया है. वहीं, कुछ लोग इसे 'चप्पल मार मशीन' भी कह रहे हैं. इस मशीन की मदद से पाकिस्तान (Pakistan) के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ (Shehbaz Sharif) का विरोध पाकिस्तानी कर रहे हैं. वीडियो में एक शख्स लीवर खींचता दिख रहा है, जिससे नेताओं के मुंह पर चप्पल पड़ती है. यूजर्स ने इसपर मजेदार रिएक्शन दिए हैं.

पाकिस्तान का आविष्कार 'ऑटोमेटिक लानत मशीन'

बता दें कि ऑटोमेटिक लानत मशीन (Automatic Laanat Machine) का वीडियो सोशल मीडिया पर मेजर गौरव आर्य (रिटायर्ड) ने शेयर किया है. उन्होंने वीडियो के कैप्शन में लिखा कि ऑटोमेटिक लानत मशीन पाक जमीन का नवीनतम आविष्कार है.

The start up ecosystem in Pakistan has truly come of age. This #AutomaticLaanatMachine is the latest invention from the land of the pure. pic.twitter.com/qarqf3PsSA

— Major Gaurav Arya (Retd) (@majorgauravarya) August 18, 2022